Поставки оружия Украине - это самый быстрый путь к миру. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины - это самый быстрый путь к миру", - заявил он и добавил, что украинские атаки на военные объекты в России являются абсолютно законными.

"Каждая страна имеет право защищать себя. Украина тоже", - сказал Столтенберг.

Основой для этих ударов на территории РФ стали массированные российские атаки на гражданскую инфраструктуру, считает Столтенберг.

Ранее Столтенберг выражал опасения, что война в Украине выйдет из-под контроля и захватит новые страны. По словам Столтенберга, "нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна". Он также подчеркнул, что важно избежать конфликта, в который будет вовлечено больше стран Европы.

Столтенберг и ранее говорил, что главная задача НАТО - предотвратить выход военных действий за пределы Украины. Именно с этой целью, по словам Столтенберга, НАТО посылает Москве четкие сигналы о том, что альянс готов защищать каждого союзника.

А на вопрос, не заслужила ли Украина того, чтобы вступить в НАТО, Столтенберг ответил, что для вступления нужно, чтобы Украина победила в войне и сохранилась как демократическое государство.