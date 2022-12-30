Вашингтон обескровливает Украину и рушит ее экономику, отказывая в массовых поставках артиллерии, дальнобойных ракет и авиации.

Такое мнение высказал бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк на вебинаре фонда "США - Украина" 29 декабря.

"Если перейти на военную терминологию, мы обескровливаем Украину. Они несут потери, теряют критическую инфраструктуру, энергетику, свои промышленные мощности. И они теряют свой экономический базис как национальное государство, и мы помогаем им истечь кровью", - заявил Кларк.

"Тем временем, русские меняют природу конфликта. Они прилагают более серьезные оборонные усилия. То есть характер боевых действий меняется", - добавил отставной генерал. По его мнению, "мы входим в тупиковую ситуацию".

Он раскритиковал заявления командования США о том, что украинцев будут учить воевать при дефиците артиллерии за счет тактики. По его мнению, "это артиллерийская война", поскольку уже невозможно обойти выстроенные противниками укрепления - окопы, траншеи или "зубы дракона".

"Это больше не открытое поле боя, как минувшим летом, а это значит, что нужно гораздо больше огневой мощи. Больше бомбардировщиков, барражирующих боеприпасов, ударов на дальние дистанции", - заявил Кларк.

По его словам, у американского правительства нет единого ответственного за военный успех в Украине. Также нет офицеров "на земле", которые могли бы докладывать о проблемах в Пентагон. Не ставится никаких задач и американскому командованию в Европе.

Экс-генерал заявил, что приоритетом в национальной стратегии безопасности США является противодействие Китаю.

"Наши интересы не тождественны интересам Украины. Президент Зеленский говорит, что хочет вернуть всю территорию... Мы хотим стабилизовать, уменьшить шанс на конфликт Россия-НАТО, поддерживая Украину настолько, чтобы не начать Третью мировую войну и сфокусироваться на сдерживании Китая".

Но, по мнению Кларка, "если Украина проиграет Путину, это сделает проблему Тайваня неуправляемой".

Ранее The Washington Post сообщала, что затяжная война в Украине выявила недостатки в стратегическом планировании США и значительные пробелы в оборонно-промышленной базе НАТО. Производство новых вооружений для передачи Украине может занять длительное время, поэтому в Вашингтоне рассматривают два варианта более быстрых решений для помощи Киеву.

Во-первых, речь идет о том, чтобы побудить Европу предоставлять больше оружия из собственных запасов. Во-вторых, об обучении украинских военных американской тактике ведения боя.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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