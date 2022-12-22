Поставки вооружений Украине повышают шансы на мирные переговоры. Однако Москва сейчас в них не заинтересована.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции 22 декабря.

"Мы работаем с Группой семи, другими союзниками и партнерами над тем, чтобы восстановить, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе путем укрепления ее современной противовоздушной обороны высокоточными системами, такими как батарея ракетных комплексов Patriot, о которой президент Байден объявил вчера", - сказал Блинкен.

"Очень важно продолжать оказывать эту поддержку, поскольку президент Путин по-прежнему не проявляет какого-либо интереса к значимому дипломатическому взаимодействию", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, США "согласны с президентом Зеленским относительно того, что дипломатия является единственным путем прекратить" боевые действия.

"Пока президент Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого и долгосрочного мира, действительно укрепить перспективы значимого дипломатического взаимодействия - это продолжать нашу активную поддержку Украины", - полагает Блинкен.

Ранее американские СМИ написали, что Зеленский и Байден расходятся во мнениях о военных потребностях и перспективах войны.

Также Байден заявлял, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией.