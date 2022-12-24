Затяжная война в Украине выявила недостатки в стратегическом планировании США и значительные пробелы в оборонно-промышленной базе НАТО. Производство новых вооружений для передачи Украине может занять длительное время, поэтому в Вашингтоне рассматривают два варианта более быстрых решений для помощи Киеву.

Во-первых, речь идет о том, чтобы побудить Европу предоставлять больше оружия из собственных запасов. Во-вторых, об обучении украинских военных американской тактике ведения боя.

Об этом пишет газета The Washington Post.

"Запасы многих основных вооружений и боеприпасов близки к истощению, а время ожидания нового производства ракет растягивается на месяцы, а в некоторых случаях и на годы", - сообщает WP.

По данным издания, Байден вложил в Украину оружия на сумму более 20 миллиардов долларов, из которых 14 миллиардов долларов - это изъятия из запасов Пентагона и только 6 миллиардов - новые контракты на производство оружия.

Главной слабостью остается нехватка артиллерийских боеприпасов всех видов. Кроме того, производственные линии Stinger, в которых нуждается Украина на случай нового российского наступления, давно закрыты.

Долго будут поставляться и системы ПВО.

"Первые два из восьми обещанных NASAMS недавно прибыли в Украину, но остальные шесть еще не изготовлены, и доставка может занять до двух лет", - пишет издание.

Если разворачивать новое производство - это вопрос даже не месяцев, а лет, то более быстрых решений для помощи Украине в Штатах видят два.

Одно заключается в том, чтобы "побудить европейцев более полно раскрыть свои собственные запасы". А в более отдаленной перспективе - нарастить свои собственные промышленные мощности, "чтобы взять на себя больше бремени".

Второе решение - доведение боевой тактики ВСУ до уровня американской.

"Я думаю, что если мы сможем обучать более крупные формирования - роты, батальоны - тому, как вести огонь, создавать условия для маневра, а затем уметь маневрировать, как вы видели маневры (военных США - Ред.) на поле боя. Тогда вам не понадобится миллион артиллерийских снарядов", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

При этом третье решение, на котором настаивает Украина - передача Киеву натовских танков и самолетов - пока встречает отказ.

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил изданию, что не может быть и речи о поставке даже одного "Абрамса".

Танки, использовавшиеся американскими войсками в Ираке, "было даже для нас тяжело обслуживать и поддерживать. Для них (украинцев - Ред.) это было бы невозможно".

Кроме того, "у украинцев сейчас больше танков на поле боя, чем у русских… Русские любезно пожертвовали много танков", заявил собеседник газеты, говоря о той технике, которую россияне оставили во время отступлений.

Напомним, по данным The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне убеждал Байдена, что Украина победит в войне.

Также мы писали о том, что Арестович опроверг информацию WP о дефиците снарядов в США.