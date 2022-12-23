Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила проект бюджета на 2023 год
Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который завершается 30 сентября. Объем бюджета составляет около $1,7 триллионов. В эту сумму входит помощь Украине на сумму $44,9 миллиардов.
Проект федерального бюджета предусматривает выделение большей части суммы - 858 миллиардов долларов - на оборонные потребности США. Соответственно на расходы, связанные с обороной, выделено $722,5 миллиардов, а остальная часть в размере 45 миллиардов – на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.
Расходная часть нового бюджета выше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 1,52 триллиона долларов. Более 300 миллионов долларов выделяется на "противодействие влиянию России".
Как сообщала "Страна", вчера за документ проголосовал Сенат.
Между тем посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, как США планируют распределить "украинский" пакет в 45 миллиардов долларов. По ее словам, далеко не вся эта сумма попадет непосредственно в Украину. например, шесть миллионов долларов пойдут на деятельность генерального инспектора Минобороны США.