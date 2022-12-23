Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который завершается 30 сентября. Объем бюджета составляет около $1,7 триллионов. В эту сумму входит помощь Украине на сумму $44,9 миллиардов.

Проект федерального бюджета предусматривает выделение большей части суммы - 858 миллиардов долларов - на оборонные потребности США. Соответственно на расходы, связанные с обороной, выделено $722,5 миллиардов, а остальная часть в размере 45 миллиардов – на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

Расходная часть нового бюджета выше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 1,52 триллиона долларов. Более 300 миллионов долларов выделяется на "противодействие влиянию России".

Как сообщала "Страна", вчера за документ проголосовал Сенат.

Между тем посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, как США планируют распределить "украинский" пакет в 45 миллиардов долларов. По ее словам, далеко не вся эта сумма попадет непосредственно в Украину. например, шесть миллионов долларов пойдут на деятельность генерального инспектора Минобороны США.