Cенат Конгресса США проголосовал за утверждение бюджета страны на 2023 год в размере 1,7 триллиона долларов. Документ предусматривает в том числе выделение 44,9 миллиардов долларов на помощь Украине.

Об этом сообщают американские СМИ.

Сенаторы приняли законопроект о бюджете объемом в 4155 страниц большинством голосов. Теперь документ отправится на рассмотрение в Палату представителей Конгресса.

Проект федерального бюджета предусматривает выделение большей части суммы - 858 миллиардов долларов - на оборонные потребности США. Соответственно на расходы, связанные с обороной, выделено $722,5 миллиардов, а остальная часть в размере 45 миллиардов – на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Как ожидается, процедура принятия бюджета, включая подписание документа президентом Джо Байденом, завершится до вечера пятницы. Это позволит правительству избежать шатдауна (приостановки работы правительства США, когда Конгрессу не удаётся согласовать финансирование деятельности государственных органов).

Расходная часть нового бюджета выше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 1,52 триллиона долларов. Более 300 миллионов долларов выделяется на "противодействие влиянию России".

Вместе с тем некоторые республиканцы в Палате представителей, включая их лидера Кевина Маккарти, выразили несогласие с текстом документа. Они призвали в качестве альтернативы принять другой законопроект, продлевающий работу правительства на короткий срок. Таким образом они рассчитывают дотянуть время до 3 января, когда начнет работу новый состав Конгресса, где республиканцы будут иметь большинство в нижней палате и, как следствие, более сильное право голоса в законотворческом процессе.

В Белом доме тем временем заявили, что поддерживают законопроект о бюджете, и призвали Конгресс принять его в кратчайшие сроки.

Сегодня Сенат также одобрил поправку, позволяющую изымать активы российских олигархов в пользу Украины.

А 16 декабря утвердил рекордный военный бюджет на 2023 год.