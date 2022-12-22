Сенат Конгресса США на заседании 22 декабря проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год поправки, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их дальнейшей передачи Украине.

Об этом сообщил в Твиттере журналист телеканала C-SPAN Крейг Каплан.

"Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи", - написал Каплан.

Итоговый проект бюджета Сенат рассмотрит позднее в четверг.

Еще весной глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен говорила, что законы США не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.

"Это не что-то разрешённое законом в США. И другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте", - отметила глава Минфина.

Ранее в Евросоюзе заявили, что конфискация замороженных в ЕС резервов России в пользу Украины обсуждается, но результат не гарантирован, так как процесс представляется сложным с юридической точки зрения.