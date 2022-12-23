Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывает, как Штаты планируют распределить "украинский" пакет в 45 миллиардов долларов. По ее словам, далеко не вся эта сумма попадет непосредственно в Украину.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

Включенный в американский бюджет закон о дополнительном обеспечении Украины предусматривает:

13,37 млрд экономической помощи;

4,92 млрд гуманитарной помощи (из которых половину получит американский Минздрав на помощь украинским беженцам);

28,4 млрд военной помощи.

В свою очередь военная помощь состоит из:

9 млрд на обеспечение ВСУ всем необходимым - от техники до разведданных;

11,88 млрд на замещение в арсеналах США оружия, уже переданного Украине;

7 млрд - на Европейское командование войск США.

Еще шесть миллионов долларов пойдут на деятельность генерального инспектора Минобороны США, который по закону будет обязан отчитаться Конгрессу об использованных деньгах.

Сенат уже утвердил этот проект бюджета. По информации Маркаровой, Палата представителей поддержит документ в пятницу.

Ранее мы сообщали, что в проекте бюджета также есть пункт о выделении Украине средств на "подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиологические инциденты".