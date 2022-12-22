США вводят санкции против десяти российских военно-морских организаций из-за действий России против украинских портов.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

"После военно-морских операций России против украинских портов, включая поставляющие мировые продовольствие и зерно, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против российских военно-морских организаций. В частности, Государственный департамент определяет десять российских военно-морских организаций", – говорится в сообщении Госдепа США.

Среди прочих под санкции попали концерн "Аврора" – ведущее российское предприятие в сфере разработки, производства и поставки автоматизированных систем управления надводными кораблями и подводными лодками, общество "Моринформсистем-Агат", которое назвали ведущей компанией российской судостроительной отрасли, специализирующейся на разработке производстве и обслуживании боевых информационно-управляющих систем, а также научно-исследовательский институт "Прометей", который считается ведущей компанией страны, занимающейся военным кораблестроением и разработкой военной техники.

Вчера в США обнародовали новые ограничения на экспорт технологий для российской частной военной компании "Вагнер". Они направлены на попытку помешать поставкам ЧВК техники.

А 15 декабря Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в свой санкционный список 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг Российской Федерации. Также под санкции попал олигарх Владимир Потанин.