Администрация Джо Байдена в среду обнародовала новые ограничения на экспорт технологий для российской частной военной компании "Вагнер". Они направлена на попытку помешать поставкам ЧВК техники.

Об этом сообщает Reuters.

Группа Вагнера была добавлена в американский черный список еще в 2017 году в связи с тем, что Россия аннексировала украинский Крым. В соответствии с новыми санкциями она теперь будет считаться военным конечным потребителем товаров военного назначения и столкнется с новыми жесткими ограничениями доступа к технологиям, произведенным в любой точке мира на американском оборудовании. ЧВК "Вагнер" запрещены любые поставки, в том числе по реэкспорту, целого ряда товаров военного назначения, названия которых не указаны.

Ограничения вступили в силу с 21 декабря.

"Группа Вагнера — одна из самых известных наемнических организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушения прав человека по всей Украине. Сегодня мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся принять эстафету жестокости от нерешительных вооруженных сил Путина, что Министерство торговли без колебаний выступит против них", - заявил заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес.

Этот шаг является демонстрацией поддержки президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас находится с визитом в США.

Ранее "Страна" писала, что из себя представляют ЧВК "Вагнер", ее куратор Евгений Пригожин и какие у них планы.