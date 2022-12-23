США, судя по всему, по-прежнему не исключают вероятность "ядерного инцидента" в Украине.

В проекте американского бюджета на 2023 год есть пункт о выделении Украине 126,3 миллионов долларов на "подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиологические инциденты".

Проект бюджета объемом 1,7 трлн долларов уже одобрен Сенатом США. На помощь Украине в нем заложены $45 миллиардов. Теперь документ за оставшиеся до католического рождества дни должен быть утвержден в Палате представителей.

Ранее мы писали, что разведка США не видит признаков того, что РФ на деле готовится применить ядерное оружие .

Между тем, Зеленский считает, если Путин захочет применить ядерное оружие - он это сделает.

Война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала об итогах визита Зеленского в США.