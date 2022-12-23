Cлабостью США является нехватка артиллерийского снаряжения всех видов.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Командующая сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут рассказала изданию, что в настоящее время оборонная промышленность США может произвести за месяц около 14 тысяч снарядов калибром 155 мм.

Неназванный военный источник в свою очередь обратил внимание, что такое количество снарядов украинские военные выпускают за два дня.

Впрочем, Вормут отметила, что увеличение производства гаубичных снарядов стоит в планах. Но пока неизвестно, какое время потребуется на их реализацию и восполнение дефицита.

Напомним, что ВСУ используют американские дальнобойные гаубицы М777 калибром 155 мм. Такой же калибр и у поставленных Украине немецких САУ PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.

Ранее мы писали, что, по данным WSJ, Евросоюз столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за военной помощи Украине. На его восполнение уйдет 15 лет.

Также "Страна" рассказывала, что у США истощаются запасы оружия и боеприпасов для поставок в Украину. Об этом сообщал CNN. При этом среди систем вооружений, которые вызывают особую обеспокоенность - 155-мм артиллерийские боеприпасы и переносные зенитные ракеты Stinger.