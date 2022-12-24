Советник Офиса президента Алексей Арестович отрицает информацию издания The Washington Post о том, что американская промышленность производит столько снарядов калибра 155 мм, сколько ВСУ расходуют за два дня.

Об этом Арестович сказал в эфире программы Марка Фейгина.

"Если бы так было, мы бы уже все израсходовали", – заявил советник Офиса президента.

Напомним, командующая сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут рассказала изданию WP, что в настоящее время оборонная промышленность США может произвести за месяц около 14 тысяч снарядов калибром 155 мм.

Неназванный военный источник в свою очередь обратил внимание, что такое количество снарядов украинские военные выпускают за два дня.

Ранее мы писали, что, по данным CNN, у США истощаются запасы оружия и боеприпасов для поставок в Украину. При этом среди систем вооружений, которые вызывают особую обеспокоенность - 155-мм артиллерийские боеприпасы и переносные зенитные ракеты Stinger.

Также "Страна" рассказывала, что Евросоюз столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за военной помощи Украине. На его восполнение уйдет 15 лет.