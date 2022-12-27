Кабинет министров планирует разрешить выезжать за границу военнообязанным мужчинам, которые имеют бронь от мобилизации.

Об этом заявила глава Министерства экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes.

Она сообщила, что у правительства "не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.".

"Новый закон позволяет бронировать сотрудников, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи", - заявила она.

В этот перечень также входят предприятия, осуществляющие производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения нужд ВСУ и других военных формирований, а также предприятия, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

На каких условиях и когда имеющим бронь мужчинам разрешат командировку, пока неизвестно.

"Минэкономики подготовило проект постановления, который детализирует и нормирует критерии и порядок организации бронирования. В настоящее время он находится на согласовании", - сообщила Свириденко.

Как писала "Страна", 4 ноября Верховная Рада приняла в целом закон о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Также мы рассказывали о разоблачении схемы отправки невыездных мужчин за границу.