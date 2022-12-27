Кабмин может разрешить выезжать из Украины военнообязанным, имеющим бронь от мобилизации
Кабинет министров планирует разрешить выезжать за границу военнообязанным мужчинам, которые имеют бронь от мобилизации.
Об этом заявила глава Министерства экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes.
Она сообщила, что у правительства "не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.".
"Новый закон позволяет бронировать сотрудников, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи", - заявила она.
В этот перечень также входят предприятия, осуществляющие производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения нужд ВСУ и других военных формирований, а также предприятия, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
На каких условиях и когда имеющим бронь мужчинам разрешат командировку, пока неизвестно.
"Минэкономики подготовило проект постановления, который детализирует и нормирует критерии и порядок организации бронирования. В настоящее время он находится на согласовании", - сообщила Свириденко.
Как писала "Страна", 4 ноября Верховная Рада приняла в целом закон о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
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