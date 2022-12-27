"Стране" стали известны подробности разоблачения канала бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета.

Ранее в СБУ сообщили, что схему организовали местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров.

Стоимость таких услуг составляла от $5000, сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.

По данным ведомства, чтобы реализовать схему, мошенники оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета.

Затем информацию о фейковых волонтерах подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения данных в электронную систему "Шлях".

Как сообщили "Стране" в Черниговском горсовете, речь идет о депутате Сергее Кириенко от партии "Родной дом", который сейчас находится за границей.

"Этот человек 24 февраля не был в городе, а с первого мая вообще каким-то образом оказался за границей, в Англии. Но ни разу его не было на сессии. Очень интересно, как он будучи за границей организовал такую схему, учитывая, что в систему "Шлях" данные вносят либо мининфраструктуры или ОВА.

Пишут, что стоимость выезда - от 5000 долларов, тогда возникает вопрос: как он получал эти деньги? На карточку или ему по почте деньги присылали? Но ответа на этот вопрос пока нет. Выглядит это как попытка перевести стрелки в этом вопросе. Недавно в городе была Временная следственная комиссия ВР и у них было много вопросов к Черниговской ОВА именно по поводу системы "шлях", ведь они выдали более 1500 разрешений, а часть людей не вернулась", - сказал секретарь горсовета Александр Ломако.

Ранее СБУ задержала банду, вывозившую уклонистов в Россию и ЕС за плату в 8 тысяч долларов.

Также "Страна" писала, что незаконному выезду уклонистов за границу, по данным СБУ, содействовали депутаты райсовета Киевской области.