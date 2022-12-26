Сотрудники Черниговской прокуратуры совместно с работниками Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность еще одного канала незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста.

Об этом сообщают пресс-центры СБУ и Черниговской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, схему организовали местные коммерсанты, которые предлагали потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров. Всего разоблачены 3 человека.

Стоимость такой "услуги" составляла от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.

Чтобы реализовать схему, злоумышленники оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского городского совета, сообщают в спецслужбе.

После этого информацию о фиктивных "волонтерах" подавали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях".

Во время обысков по местам проживания и работы фигурантов кроме наличных и фейковых печатей правоохранители обнаружили также два автомата Калашникова и патроны различного калибра.

На данный момент двум жителям Чернигова сообщено о подозрении по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, а также по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Суд арестовал их без права внесения залога.

Ранее мы писали, что на днях пресс-служба СБУ сообщила, что депутаты райсовета Киевской области содействовали незаконному выезду мужчин призывного возраста за границу.

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