Следственные действия. Фото:ssu.gov.ua

Сотрудники Черниговской прокуратуры совместно с работниками Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность еще одного канала незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста.

Об этом сообщают пресс-центры СБУ и Черниговской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, схему организовали местные коммерсанты, которые предлагали потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров. Всего разоблачены 3 человека.

Стоимость такой "услуги" составляла от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.

Чтобы реализовать схему, злоумышленники оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского городского совета, сообщают в спецслужбе.

После этого информацию о фиктивных "волонтерах" подавали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях".

Во время обысков по местам проживания и работы фигурантов кроме наличных и фейковых печатей правоохранители обнаружили также два автомата Калашникова и патроны различного калибра.

На данный момент двум жителям Чернигова сообщено о подозрении по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, а также по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Суд арестовал их без права внесения залога.

Правоохранители разоблачили канал выезда уклонистов за границу

Правоохранители разоблачили канал выезда уклонистов за границу

Правоохранители разоблачили канал выезда уклонистов за границу

Правоохранители разоблачили канал выезда уклонистов за границу

Ранее мы писали, что на днях пресс-служба СБУ сообщила, что депутаты райсовета Киевской области содействовали незаконному выезду мужчин призывного возраста за границу.

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