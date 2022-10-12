В Киеве задержали и сообщили о подозрении трем украинцам в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу с помощью системы "Шлях".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, группа людей в сговоре с руководителем общественной организации организовали преступную схему незаконной переправки через госграницу Украины мужчин призывного возраста.

В августе один из участников группы за денежное вознаграждение в размере 3 тыс. долларов предложил военнообязанному содействие в переправке через государственную границу путем включения его в систему "Шлях", а именно в перечень водителей, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и военного положения, якобы с целью покупки автотранспортных средств за границей для нужд ВСУ.

В дальнейшем, после получения первой части денежного вознаграждения в размере 1 тыс. долларов, другой участник группы, являясь главой общественной организации, подготовил необходимый пакет документов в Мининфраструктуры Украины с предложениями от ОО по включению военнообязанного в перечень водителей, которым предоставляется отсрочка от призыва на службу для выезда за границу.

После согласования всех необходимых процедур и включения мужчины в систему "Шлях" один из участников группы сообщил о необходимости уплаты следующей части денежных средств в сумме 2 тыс. долларов, которую необходимо будет передать доверенному лицу.

11 октября после получения от 2 тыс. долларов посредника, а также еще двух участников схемы задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

В ходе обысков у фигурантов производства правоохранители изъяли документы и носители информации, доказывающие противоправную деятельность данной группы. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, как во Львовской области правоохранители задержали мужчину, который за 6 тысяч долларов переправлял мужчин призывного возраста за границу под видом "волонтеров" и "водителей".

Как сллющала "Страна", после введения военного положения в Украине самыми частыми нарушителями на границе стали мужчины. В госпогранслужбе предупреждают, что за попытку нарушения государственной границы, переправку уклонистов, подделку документов и подкуп пограничников предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы.