Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, который за 6 тысяч долларов переправлял мужчин призывного возраста за границу под видом "волонтеров" и "водителей".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, 33-летний житель Львова разработал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в страны ЕС. За 6000 долларов США он обещал изготовить документы, которые предоставили бы "клиенту" статус волонтера или второго водителя в рейсовом автобусе международных перевозок. Все детали "путешествия" он сообщал заказчикам за несколько часов до пересечения границы.

Подозреваемый был задержан после получения 3000 долларов. Ему сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке военнообязанных через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Мера пресечения – содержание под стражей.

Как писала "Страна", после введения военного положения в Украине самыми частыми нарушителями на границе стали мужчины. В госпогранслужбе предупреждают, что за попытку нарушения государственной границы, переправку уклонистов, подделку документов и подкуп пограничников предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее двое украинцев пытались сбежать в Польшу. Один "играл в прятки", другой - "представлял себя невидимкой".

Ранее на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 20 мужчин, которые пытались уплыть за границу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".