Одессит хотел сбежать от мобилизации вместе со своим котом. Фото: dpsu.gov.ua

Возле границы с Молдовой пограничники задержали уклониста от воинской службы, который нес с собой черного кота. Инцидент произошел возле села Новые Трояны.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения Измаильского пограничного отряда.

Задержанным оказался 28-летний одессит, который хотел избежать мобилизации. Кота зовут Кот.

Гражданина привлекут к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Уклонист хотел сбежать из Украины со своим котом

Уклонист хотел сбежать из Украины со своим котом

Отметим, что это уже не первый случай, когда мужчины, по возрасту подлежащие призыву по мобилизации, пытаются нарушить границу с домашними любимцами. Так, недавно житель Запорожья планировал пересечь границу в Румынию через реку Тиса и нес с собой йоркширского терьера по кличке Тимофей.

Пограничники Мукачевского отряда пресекли отчаянную попытку нарушения границы, которая могла стоить жизни и Тимофею, и его владельцу.

Пограничникам мужчина объяснил, что его семья уехала в Бельгию. Он хотел пересечь границу с Румынией, чтобы впоследствии попасть к своим родным. Каким образом должно было состояться пересечение границы, правонарушитель не знал, но сообщил, что жена через социальные сети нашла дельцов, пообещавших переправить его в соседнюю страну.

Для этого ему сказали ехать в поселок Солотвино, вдоль которого весь участок украинско-румынской границы проходит по реке Тиса. О том, что мужчине придется пересекать границу по реке, в которой он мог утонуть вместе со своей собакой, ему не сообщили.

Житель Запорожья хотел сбежать из Украины со своей собакой

Житель Запорожья хотел сбежать из Украины со своей собакой

Житель Запорожья хотел сбежать из Украины со своей собако

Река Тиса

Ранее мы писали, что двое одесситов хотели переплыть ледяную Тису на детских надувных кругах, чтобы сбежать в Румынию.

Также "Страна" рассказывала, что месяц назад на Закарпатье пограничники задержали танцовщика, который планировал переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию, а затем оттуда выехать в Германию, где предстояли соревнования по спортивным бальным танцам.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.