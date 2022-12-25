Возле границы с Молдовой пограничники задержали уклониста от воинской службы, который нес с собой черного кота. Инцидент произошел возле села Новые Трояны.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения Измаильского пограничного отряда.

Задержанным оказался 28-летний одессит, который хотел избежать мобилизации. Кота зовут Кот.

Гражданина привлекут к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Отметим, что это уже не первый случай, когда мужчины, по возрасту подлежащие призыву по мобилизации, пытаются нарушить границу с домашними любимцами. Так, недавно житель Запорожья планировал пересечь границу в Румынию через реку Тиса и нес с собой йоркширского терьера по кличке Тимофей.

Пограничники Мукачевского отряда пресекли отчаянную попытку нарушения границы, которая могла стоить жизни и Тимофею, и его владельцу.

Пограничникам мужчина объяснил, что его семья уехала в Бельгию. Он хотел пересечь границу с Румынией, чтобы впоследствии попасть к своим родным. Каким образом должно было состояться пересечение границы, правонарушитель не знал, но сообщил, что жена через социальные сети нашла дельцов, пообещавших переправить его в соседнюю страну.

Для этого ему сказали ехать в поселок Солотвино, вдоль которого весь участок украинско-румынской границы проходит по реке Тиса. О том, что мужчине придется пересекать границу по реке, в которой он мог утонуть вместе со своей собакой, ему не сообщили.

Ранее мы писали, что двое одесситов хотели переплыть ледяную Тису на детских надувных кругах, чтобы сбежать в Румынию.

Также "Страна" рассказывала, что месяц назад на Закарпатье пограничники задержали танцовщика, который планировал переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию, а затем оттуда выехать в Германию, где предстояли соревнования по спортивным бальным танцам.