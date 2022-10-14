Пограничники задержали на берегу реки Тиса двух "водолазов", которые вплавь хотели пересечь границу Украины с Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

"Около 2 часов ночи во время патрулирования пограничный наряд заметил неподалеку от границы неизвестных лиц, намеревавшихся переплыть через реку Тиса, чтобы добраться до соседней Венгрии", - сообщили в МВД.

Сообщается, что мужчин задержали. Оба они были одеты в гидрокостюмы, а личные вещи и сменную одежду они тщательно замотали скотчем.

"В поисках мелководья в быстрой и полноводной Тисе правонарушители чуть не утонули", - рассказали правоохранители.

На мужчин составили админпротокол.

Напомним, это далеко не первый случай попыток незаконного пересечения границы военнообязанными во время военного положения в Украине. Так, на днях на границе с Молдовой пограничники задержали двух отчаянных уклонистов, которые пробирались через поле с кабанами.

Правоохранители разоблачают целые преступные схемы по переправке мужчин за границу. К примеру, вчера мы писали, что киевлянин получил 7 лет с конфискацией за переправку военнообязанных украинцев заграницу.

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