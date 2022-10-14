За организацию преступной схемы по незаконному пересечению границы военнообязанными мужчинами, житель Киева приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры на официальном сайте учреждения.

Согласно обвинению прокуратуры, житель Киева признан виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Он приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что житель Киева организовал схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины в Республику Польша. За 9 тыс. долларов США осужденный организовывал своим клиентам беспрепятственное пересечение госграницы за пределами официальных пунктов пропуска и пограничного контроля.

Напомним, мошеннические схемы по незаконной переправке военнообязанных мужчин за границу в условиях военного положения в Украине набрали обороты уже с первых месяцев войны. Недавно мы рассказывали, как в Киеве трое мужчин за $3 тысячи отправляли призывников за границу с помощью системы "Шлях". Также на днях на границе с Молдовой пограничники задержали двух отчаянных уклонистов - они пробирались через поле с кабанами.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.