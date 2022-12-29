Нидерланды перестанут автоматически предоставлять убежище уклонистам от мобилизации из России.

Об этом сообщает нидерландское издание NL Times со ссылкой на статс-секретаря министерства безопасности и юстиции королевства Эрика ван дер Бурга.

Российские граждане, бежавшие в Нидерланды, опасаясь мобилизации в своей стране, больше не имеют самоочевидного права оставаться в Нидерландах, заявил ван дер Бург 28 декабря. Этот член кабинета министров, отвечающий за политику предоставления убежища, добавил, что иммиграционная служба Нидерландов может рассматривать заявления о предоставлении убежища от россиян и отклонять их.

Решение связано с тем, что министр обороны России объявил о завершении мобилизации и дал указание воинским частям с 31 октября прекратить мобилизационные работы. Поэтому россиянам "больше не нужно бояться призыва на войну", отметили в министерстве безопасности и юстиции.

Кроме того, на ближайшее полугодие в Нидерландах будет приостановлено рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, поданных российскими призывниками, которые отказываются служить или дезертировали из армии. Однако они могут пока остаться в Нидерландах - на шесть месяцев продлен и мораторий на решения о депортации российских призывников. Мораторий не распространяется на профессиональных российских солдат, которые затем решили дезертировать из армии.

Напомним, в сентябре в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Вскоре после этого в Эстонии заявили, что не будут предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.