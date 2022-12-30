Российское руководство из-за нехватки живой силы в войне против Украины приняло решение провести очередную волну мобилизации, которая может начаться уже в январе следующего года.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

"При формировании новых подразделений им (россиянам - Ред.) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - заявил Буданов.

По его словам, сейчас у россиян очень большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений из-за того, что те уже участвуют в боевых действиях и имеют огромные потери.

Также глава разведки рассказал, что нет никакой разницы, когда именно будет объявлена мобилизация в России. "5 или 9 января - в принципе, это ничего не изменит", ведь им в любом случае придется это сделать.

"Это еще учитывая тот факт, что мобилизация, которую они, вроде бы закончили, никуда не делась. Она продолжается, и по состоянию на данный момент мобилизуют полным ходом людей на войну", - добавил Буданов.

Напомним, Буданов заявил, что боевые действия в Украине сейчас зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни РФ не могут достичь значительных успехов.

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