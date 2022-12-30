С начала полномасштабного вторжения Украину пытались незаконно покинуть 12 тысяч мужчин, из них 15 погибли в реках и горах.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"Подводим итоги года: с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу. К сожалению, 15 из них погибли в реках и горах", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пограничников, с начала вторжения начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20.

Более 950 людям сообщено о подозрении в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

"Отметим, что с начала полномасштабной войны зафиксировано 410 напрасных попыток подкупа пограничников, в ходе которых пограничникам предлагали взятки на общую сумму более 4,9 млн грн", - добавили в Госпогранслужбе.

Ранее мы писали, что 27 декабря в Румынии нашли мертвым одного из шести граждан Украины, которые незаконно пересекли государственную границу и заблудились в горах. По словам директора Государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреша Дана Бенга, погибшего мужчину нашел местный житель.

29 декабря стало известно том, что в горах Закарпатья обнаружены тела двух украинцев, пропавших в районе горы Поп Иван Мармаросский. Поиски всех пропавших граждан Украины были завершены.

Также "Страна" рассказывала, что недавно сразу 14 украинцев пытались пересечь границу и были задержаны в Закарпатье и Черновицкой области.