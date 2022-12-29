В горах Закарпатья обнаружены тела двух украинцев, недавно пропавших в районе горы Поп Иван Мармаросский. Поиски всех пропавших граждан Украины завершены.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"В Закарпатье завершены поиски четырех мужчин, которые на днях исчезли в районе горы Поп Иван Мармаросский. Двоих из них задержали на границе румынские коллеги, еще 2 тела обнаружили без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В погранслужбе добавили, что к поисковым мероприятиям с украинской стороны привлекали более 30 пограничников и спасателей. Кроме того, были привлечены вертолетная авиация и специалисты аэроразведки.

"Еще раз призываем воздержаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман", - подытожили в ведомстве.

Ранее мы писали, что на днях в Румынии нашли мертвым одного из шести граждан Украины, которые незаконно пересекли государственную границу и заблудились в горах.

Также "Страна" рассказывала, что сразу 14 украинцев пытались пересечь границу и были задержаны в Закарпатье и Черновицкой области.