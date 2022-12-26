В районе горы Поп Иван Мармарошский румынские пограничники задержали двух граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Еще четверо украинцев, которые были с ними, потерялись в горах. Теперь их ищут пограничники.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным ГПСУ, пограничники Украины вместе с румынскими коллегами проводят поисковые мероприятия. По двум сторонам границ также привлечены вертолеты.

При этом поиски затрудняет высокий снежный покров и плохая видимость.

Пограничники призывают удержаться от походов в горы.

Напомним, летом спасатели несколько дней подряд в Карпатах искали грибника из Киева.

Также мы писали, что сразу 14 украинцев пытались пересечь границу и были задержаны в Закарпатье и Черновицкой области.

Кроме того, мы рассказывали, что двое украинцев попались на границе с Молдовой, они переправляли наркотики рыболовным корабликом.

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