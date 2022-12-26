Четверо украинцев незаконно пересекли границу с Румынией и потерялись в Карпатах. Их ищут с вертолетами
В районе горы Поп Иван Мармарошский румынские пограничники задержали двух граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Еще четверо украинцев, которые были с ними, потерялись в горах. Теперь их ищут пограничники.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
По данным ГПСУ, пограничники Украины вместе с румынскими коллегами проводят поисковые мероприятия. По двум сторонам границ также привлечены вертолеты.
При этом поиски затрудняет высокий снежный покров и плохая видимость.
Пограничники призывают удержаться от походов в горы.
Напомним, летом спасатели несколько дней подряд в Карпатах искали грибника из Киева.
Также мы писали, что сразу 14 украинцев пытались пересечь границу и были задержаны в Закарпатье и Черновицкой области.
Кроме того, мы рассказывали, что двое украинцев попались на границе с Молдовой, они переправляли наркотики рыболовным корабликом.
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