На Закарпатье уже четвертый день ищут 53-летнего киевлянина, который заблудился в горах. Мужчина пошел за грибами в лес близ пгт Воловец 8 октября и потерялся.

Об этом сообщают в управлении ГосЧС Закарпатской области.

Для проведения поисково-спасательных работ 8-10 октября привлекался личный состав горной поисково-спасательной группы пгт Воловец, работники полиции, военные и местное население.

"Вчера в 21:00 поиски пропавшего приостановлены, человек не найден. Продолжение работ запланировано на сегодня в 07:30", - говорится в сообщении.

Напомним, сразу 14 украинцев пытались пересечь границу и были задержаны в Закарпатье и Черновицкой области.

В августе на Закарпатье в ущелье нашли велосипедиста, который выехал покататься и не смог вернуться.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.