На Закарпатье спасатели отыскали велосипедиста, который заблудился в лесу.



Об этом сообщила служба ГСЧС Украины на своем официальном Telegram-канале.







Вчера, 15 августа, 23-летний парень из Тячева выехал кататься на велосипеде в лесном массиве вблизи села Лазы. Как выяснилось, молодой человек попал в незнакомую ему местность и потерял ориентир.



С наступлением ночи и непогоды парень запаниковал и в 21.45 позвонил в службу 101.



Спасатели из Усть-Черной поддерживали телефонную связь с заблудившимся. Оказалось, что парню удалось также скинуть GPS-координаты своего местонахождения спасателям.



В итоге, в 01:00 спасатели отыскали велосипедиста в лесу в районе ущелья Черная Вода. Служба спасения доставила парня по месту проживания.







Напомним, ранее мы писали, что в Киеве патрульные полицейские вызволили живую собаку, которая застряла под капотом автомобиля.



Также "Страна" рассказывала, что в Харьковской области в руках 16-летнего подростка взорвался снаряд.



