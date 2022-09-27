В горах Закарпатья всю ночь искали заблудившегося туриста из Львова. Парень пошел в одиночный поход без соответствующей экипировки, однако после ночи в горах к утру сумел сам добраться до людей.

Об этом рассказывает Закарпатское управление ГосЧС.

Турист отправился в поход в Раховском районе и заблудился в районе горы Петрос.

Накануне он предупредил своего друга, что собирается взобраться на гору в легкой одежде, чтобы тот в случае чего позвонил спасателям. В 21:00 его знакомый так и сделал.

Всю ночь спасатели искали заблудившегося, к утру к ним присоединился дополнительный отряд, однако турист сам вышел к горным поисковикам в с. Лазещина, отказавшись от медицинской помощи.

Ранее "Страна" рассказывала, как в прикарпатском лесу спасатели нашли заблудившуюся семейную пару туристов. Мужчина сумел дозвониться спасателям и те уже через два часа сумели их найти и вывезти в ближайшее село.

Также напомним историю, как турист сорвался с 80-метрового снежного карниза в Карпатах и выжил. Житель поселка Ясиня Раховского района Закарпатской области во время прохождения туристического маршрута на горной долине Драгобрат, вблизи горы Близница, сорвался со снежного карниза. В результате 30-летний мужчина упал с 80-метровой высоты. К счастью, его удалось спасти.