Оккупированный Крым в этом году посетили на 19% меньше туристов, чем год назад. Всего на полуострове побывали 4,2 млн туристов, сообщил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Об этом пишут российские СМИ.

По словам Аксенова, это происходит главным образом потому, что авиасообщение закрыто.

Изменилась и "структура" туристического потока. В Крым в этом году 83% туристов приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% - по железной дороге.

В прошлом году на оккупированный полуостров приехали на машинах 60-62% туристов, а остальные прилетели. В этом году аэропорт Симферополя закрыт с 24 февраля из-за войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма держаться подальше от военных объектов и сообщать о них ВСУ.

Также "Страна" писала, что Украина разрабатывает и готовит маршруты эвакуации жителей Крыма к моменту начала его деоккупации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.