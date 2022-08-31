Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб объяснила свой визит в оккупированный Крым. Это произошло в Праге на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ее слова приводит сайт украинского МИД.

Как отметили в МИД, Лябиб сожалеет о визите.

"Министр Лябиб дала разъяснение относительно своей поездки в Украину (Крым): в прошлом году как журналистка и режиссер-документалистка она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру в качестве силы и пропаганды и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в сообщении на сайте.

Лябиб лично заверила в своей поддержке и готовности Бельгии содействовать возвращению мира и восстановлению Украины.

"Министр Кулеба приветствовал искреннюю и преданную преданность Бельгии территориальной целостности Украины, а также вклад, который она вносит в этом", - говорится на сайте.

Как писала "Страна", новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, занявшая свой пост в середине лета, в июле 2021 года посетила аннексированный Россией Крым. Пост об этом она опубликовала 24 июля 2021 года в своем Instagram.

Из Википедии почистили информацию о посещении Лябиб Крыма. А украинский МИД решил не поднимать из-за этого скандал.