Новая глава МИД Бельгии Хаджи Лабиб посещала аннексированный Россией Крым.

Об этом сообщил бельгийский политик Петер де Рувер в Твиттере.

Де Рувер напомнил, что в 2021 году Хаджи Лабиб, которая на тот момент была журналисткой, посетила полуостров, въехав из РФ. Он отметил также, что из Википедии почистили информацию о посещении Лябиб Крыма.

Впрочем, украинский МИД решил не поднимать из-за этого скандал.

"Положительно отмечаем заверения Лабиб относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России. Мы продолжим координацию позиций Украины и Бельгии в контексте введения новых санкций ЕС против России, а также предоставления Украине военной и финансовой помощи", - написал в Facebook спикер украинского МИДа Олег Николенко.

Ранее "Страна" приводила пост бельгийского министра о посещении ею Крыма.

Как мы писали, российский поп-певец Филипп Киркоров назвал аннексированный Крым любимым курортом России.