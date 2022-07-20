Новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в июле 2021 года посетила аннексированный Россией Крым. Соответствующий пост она опубликовала 24 июля 2021 г. в своем Instagram.

"Прибытие в залив Севастополя, странное место, не правда ли?", - подписала она фото о приезде в Севастополь год назад.

Судя по отметкам в ее Facebook, она посещала фестиваль "Глобальные ценности" в Севастополе.

Бельгийский политик, депутат Нового фламандского альянса Петер де Роовер заявил, что страницу в Википедии об Адже Лябиб отредактировали вскоре перед ее назначением, удалив информацию о поездке в Крым. "Среди прочего, 15 июля было удалено следующее "2021: поездка в Ливан и Россию… До 15.07 ваша поездка в Крым была поездкой в "Россию" а не "в Украину", - заявил он.

Как писала "Страна", российский поп-певец Филипп Киркоров назвал аннексированный Крым любимым курортом России.

Также "Страна" писала, как солист "Ногу свело!" объяснял, почему посещал аннексированный Крым. по его словам, его "голова была где-то".

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.