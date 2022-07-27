В захваченном Геническе с утра фиксируют колонны российской техники. Местные телеграм-каналы сообщают о колонне в 25 машин, чего ранее не наблюдалось.

Также сообщается, что со вчерашнего вечера колонны перемещаются в направлении Арабатской стрелки, то есть, на юг, в направлении Крыма.

Напомним, Геническ в Херсонской области российские войска захватили 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мэр Геническа Александр Тулупов отметил, что к чиновникам не применялось физическое воздействие.

Впоследствии мэр занятого российскими войсками Геническа был вынужден подать в отставку.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что россияне третий день перебрасывают военную технику под Херсон, колонны шли через Новую Каховку.

Также сообщалось, что россияне завезли взрывчатку и тяжелую технику на ЗАЭС. Энергоатом предупредил о риске трагедии, как на ЧАЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.