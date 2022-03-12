Мэр Геническа (один из первых городов, который заняли российские военные) Александр Тулупов заявил, что вынужден подать в отставку.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте горсовета.

"Сегодня сложный день в моей жизни и жизни моей команды. Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.

Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управделами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку", - говорится в сообщении мэра города.

Тем временем жители Геническа рассказали "Стране" о ситуации в городе. Главные проблема - отсутствие мобильной связи, интернета и сокращение подвоза продовольствия.

"За последние дни ничего нового принципиально не изменилось. Разве что начинают заканчиваться продукты. Доносятся слухи, что в соседнем Мелитополе уже начали подавать стабильное электричество и связь. У нас у некоторых стационарного интернета нет по три недели. В службах поддержки объяснение одно – поломки из-за вторжения", - говорят местные жители.

Также местные жители рассказали, что местные чиновники до недавних пор плотно сотрудничали с российскими военными.

Но, судя по заявлению мэра, что-то в последние дни поменялось.

Напомним, 24 февраля - в первый день войны с РФ, Тулупов заявил, что город оккупировали войска России.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно