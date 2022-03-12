Русская Википедия сообщила в своем Twitter-аккаунте, что в анонимных Telegram-каналах начали появляться личные данные авторов ресурса, которые пишут о войне в Украине. Один из них уже "жестко арестован".

"Мы рекомендуем всем участникам Википедии на территории России и Беларуси скрыть свои данные и редактировать статьи о войне только с дополнительных учётных записей", - пишет аккаунт Русской Википедии.

Напомним, за ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно