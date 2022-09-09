Правительство Каталонии активировало систему наблюдения за видом комаров Aedes albopictus (или тигровых комаров). Это произошло после госпитализации во Франции 16-летней туристки, у которой была диагностирована лихорадка денге, когда она вернулась из Испании с отдыха.

Об этом сообщает газета El Pais.

В Испании девушка отдыхала в период с 4 по 21 августа.

Об ее заражении французские власти уведомили испанцев 26 августа. У больной проявляться симптомы, характерные для лихорадки денге (лихорадка, недомогание) уже в отпуске, 17 августа. И только после возвращения домой были проведены тесты.

Судя по тому, что Франция не сообщала о случаях смерти от лихорадки денге за последние недели, девушка выздоровела.

Денге - это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, эндемичным для тропических стран, но в последние годы его вспышки наблюдают в Европе из-за завоза путешественниками. Укус тигрового комара, вида, обитающего в Азии, но обосновавшегося в Европе в последние два десятилетия, - основной путь передачи вируса. Чтобы заразить человека, комар должен за несколько дней до этого укусить другого человека, который является переносчиком возбудителя.

До 80% заболевших переносят инфекцию очень легко или бессимптомно. У остальных инфекция вызывает высокую температуру, боль, дискомфорт и кожную сыпь. У некоторых пациентов (менее 5%) развиваются более серьезные состояния, такие как геморрагическая лихорадка денге, которая может привести к летальному исходу. Рекомендации для населения в районах, где есть признаки или подозрения на циркуляцию вируса, — использование репеллентов и одежды, закрывающей руки и ноги, чтобы избежать укусов комаров.

Тигровый комар впервые был обнаружен в Испании в 2004 году. Сейчас он обитает на всем побережье Средиземного моря и в большинстве низменных районов внутренней части Каталонии.

До 1970 года эпидемии тяжелой денге происходили лишь в 9 странах. В настоящее время болезнь является эндемической более чем в 100 странах регионов ВОЗ Африки, Америки, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана. Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в Американском регионе, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

В 2008 году в Америке, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболевания, а в 2015 году более 3,2 миллионов. В последнее время число зарегистрированных случаев заболевания продолжает расти.

В 2015 году в одной лишь Америке было зарегистрировано 2,35 миллиона случаев денге, 10 200 из которых были случаями тяжелой денге, повлекших за собой 1 181 смертей.

Ранее "Страна" писала, что в Испании умерла первая женщина от лихорадки Западного Нила.

Также мы сообщали, что тигровые комары появились на побережье Черного моря.