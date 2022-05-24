Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII) разрабатывает вакцину от лихорадки денге. Она может быть готова уже через два года.

Об этом в интервью телеканалу NDTV сообщил исполнительный директор SII Адар Пунавалла.

"Мы разрабатываем вакцину от денге. Сможете ее оценить через два года", - сказал Пунавалла.

Как уточнил директор института, речь идет о втором в мире препарате от опасной вирусной инфекции. Он выразил уверенность, что эффективность индийской вакцины будет выше, чем у предшественницы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, денге - вирусная болезнь, передаваемая комарами и в последние годы быстро распространяющаяся во всем мире. Переносчиками вируса являются женские особи комаров. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 миллионов ежегодно. Более 80% случаев протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое гриппоподобное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.

Первая вакцина от денге была разработана французским подразделением фармацевтической компании Sanofi в 2015 году. Она зарегистрирована в 20 странах.

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