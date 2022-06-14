Житель поселка Ясиня Раховского района Закарпатской области во время прохождения туристического маршрута на горной долине Драгобрат, вблизи горы Близница, сорвался со снежного карниза. В результате 30-летний мужчина упал с 80-метровой высоты. К счастью, его удалось спасти.

Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в пресс-службе ГосЧС Закарпатья.

"Вчера к спасателям в 15:43 поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в долине Драгобрат, близ горы Близница, травмировался и нуждается в помощи местный житель. Об этом в телефонном режиме сообщили друзья, которые были рядом, когда мужчина сорвался со снежного карниза и полетел вниз метров 80", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли горные спасатели и волонтеры. Около 17:00 они добрались до травмированного, оказали ему медицинскую помощь и транспортировали в поселок Ясиня, где и передали его специалистам экстренной медицинской помощи.

"Горы - это не только красота и величие, но и опасность. В этом мог убедиться 30-летний житель поселка Ясиня Раховского района, который за опрометчивость в Карпатах едва не заплатил собственной жизнью. К счастью, горные спасатели пришли на помощь вовремя - человек спасен. Вот что значит "родиться в рубашке", - отметили в ГосЧС.

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