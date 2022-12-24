Пограничники предупредили, что из-за сбоев в системе "Шлях" на границе могут быть очереди
Из-за сбоев в работе общегосударственной системы регулирования движения "Шлях" грузовики и автобусы 24 декабря временно не пропускали через украинскую границу.
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.
Отмечается, что на границах Украины образовались огромные пробки, особенно – в направлении Польши. ГПСУ просит учесть эту информацию при планировании заграничных поездок.
"Из-за сбоев в работе информационной системы "Шлях" происходило увеличение очереди на границе со всеми соседними странами", - сообщали в ведомстве.
По состоянию на 14:22 специалисты по Укртрансбезопасности решили данную проблему.
"В настоящее время пункты пропуска на западной границе, в том числе с Польшей, работают в штатном режиме. Базы данных и информационные системы, в том числе и "Шлях", работают исправно. Оформление всех категорий лиц, пересекающих границу, производится в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, на границе Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти 12 кило золота в нижнем белье.
Также "Страна" писала, что в Госпогранслужбе опровергают информацию о резком увеличении техники и живой силы на границе с Беларусью.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, как работает схема выезда мужчин за границу под видом волонтеров и водителей.
Тем временем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.
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