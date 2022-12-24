Из-за сбоев в работе общегосударственной системы регулирования движения "Шлях" грузовики и автобусы 24 декабря временно не пропускали через украинскую границу.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что на границах Украины образовались огромные пробки, особенно – в направлении Польши. ГПСУ просит учесть эту информацию при планировании заграничных поездок.

"Из-за сбоев в работе информационной системы "Шлях" происходило увеличение очереди на границе со всеми соседними странами", - сообщали в ведомстве.

По состоянию на 14:22 специалисты по Укртрансбезопасности решили данную проблему.

"В настоящее время пункты пропуска на западной границе, в том числе с Польшей, работают в штатном режиме. Базы данных и информационные системы, в том числе и "Шлях", работают исправно. Оформление всех категорий лиц, пересекающих границу, производится в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, на границе Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти 12 кило золота в нижнем белье.

Также "Страна" писала, что в Госпогранслужбе опровергают информацию о резком увеличении техники и живой силы на границе с Беларусью.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как работает схема выезда мужчин за границу под видом волонтеров и водителей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.