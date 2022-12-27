В Румынии нашли мертвым украинца, который пытался сбежать из страны через горы. Ещё одного ищут
В Румынии нашли мертвым одного из шести граждан Украины, которые незаконно пересекли государственную границу и заблудились в горах.
Об этом сообщило издание Agerpres.
По словам директора Государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреша Дана Бенга, погибшего мужчину нашел местный житель.
25 декабря румынские пограничники задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу, и передали их Госпогранслужбе Украины.
Задержанные сообщили, что вместе с ними было еще четверо пропавших из их поля зрения мужчин.
Двух из них румынские спасатели обнаружили живыми 26 декабря на высоте более 1 800 метров с румынской стороны горы Поп Иван Мармаросский. Они были без должной экипировки и теплой одежды.
Выяснилось, что еще один украинец получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. В последний раз он выходил на связь 26 декабря. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, в районе горы Поп Иван Мармарошский румынские пограничники задержали двух граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Еще четверо украинцев, которые были с ними, потерялись в горах. Теперь их ищут пограничники.
Также мы писали, что сразу 14 украинцев пытались пересечь границу и были задержаны в Закарпатье и Черновицкой области.