В субботу, 7 января, Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

Основное наступление Россия ведёт на Бахмутском направлении. Противник атаковал в районе Белогоровки, Дибровы, Стельмаховки и Макеевки в Луганской области. А также - у Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Соли, Первомайского, Марьинки и Победы в Донецкой области. Упомянутая выше Соль - это станция к северо-западу от Соледара и к югу от Краснополья. Вчера были сообщения о том, что противник там продвинулся и пытается таким образом заблокировать украинские силы в Соледаре. Официально это не подтверждали, но бои в районе Соли, как видим, в сводку попали.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Россия начала перебрасывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе с Соледару на фоне мощного сопротивления украинских защитников.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.