Россия начала перебрасывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе с Соледару на фоне мощного сопротивления украинских защитников.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, россияне ослабили свое наступление на Бахмут и начали концентрировать больше сил вокруг соседнего города Соледар. Там бои идут уже давно, но сам факт такой переброски солдат может свидетельствовать о том, что ВСУ вынудили россиян "менять тактику на ходу".

В WSJ отмечают, что такие действия России не свидетельствуют о том, что она полностью отказалась от планов захватить Бахмут, но она сейчас пытается переосмыслить происходящее на этом направлении.

По информации издания, высокопоставленные украинские военные считают, что россияне, отчаявшись добиться результата под Бахмутом, решили прощупать оборону ВСУ под Соледаром - они стремятся объявить о своей победе хотя бы там.

WSJ напоминает, что бои за Бахмут длятся уже полгода и западных экспертов удивляет то, с каким упорством Россия хочет захватить этот город, поскольку "он не имеет большого стратегического значения". Захват города в большей мере повлияет на психологическое состояние войск РФ.

Ранее мы писали о том, что ВСУ отрицают снижение интенсивности боев за Бахмут, о чем заявляла британская разведка.

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.