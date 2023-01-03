Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 3 января. Войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты в зоне театра военных действий.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Основные усилия противника сосредоточены на поддержании наступательного потенциала и восполнении потерь. В течение этих суток он нанес восемь авиационных ударов и совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, он ведет наступление на Бахмутском направлении, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с Херсонского направления.

Противник совершил обстрелы из всего спектра артиллерии в районах Стрелки, Красного, Зеленого, Терновой, Старицы, Огурцово, Волчанска, Караичного, Охримовки, Амбарного Харьковской области.

На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений ВСУ, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, в частности Новомлынска, Таволжанки, Двуречной, Купянска, Котляровки, Табаевки, Первомайского Харьковской области и Макеевки, Площанки, Дибровы - Луганской.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиций наших войск в районах более 20 населенных пунктов, включая Спорное, Белогоровку, Яковлевку, Соледар, Бахмут, Клещеевку, Водяное и Марьинку Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Времовки, Великой Новоселки, Нескучного, Угледара, Никольского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обстрелял позиции ВСУ в районах более 25 населенных пунктов, а также не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега Днепра. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Молодежноего Антоновки и Берислава Херсонской области.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники россиян.

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