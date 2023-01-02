Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро 2 января.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки противник нанес 51 авиаудар, в том числе применил 44 дрона-шахида. Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины (информация о ночном ударе по Киеву пообещали обнародовать позже). Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице Херсона.

2. Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском - перегруппировка войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

3. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой области.





Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны. В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.