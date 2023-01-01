В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 1 января. Сообщается, что россияне атакуют под Бахмутом и перегруппировываются на Херсонском направлении.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник атаковал на Бахмутском направлении, пытался улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском, оборонялся на Новопавловском и Запорожском, перегруппировывался на Херсонском. Самые интенсивные бои продолжают идти в районе Бахмута, где по огнем оказались 15 населенных пунктов, в основном - те же, что уже долгие дни: Соледар, Майорск, Спорное, сам Бахмут и т.д. Идет систематический обстрел гражданской инфраструктуры части Херсонской области, контролируемой Украиной. В Крыму военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые подлежат призыву по мобилизации в 2023 году.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.