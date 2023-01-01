Более 20 тысяч военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку за границей.

Такие цифры привел заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба бригадный генерал Алексей Громов в интервью агентству "Укринформ".

Громов уточнил, что обучение украинских военных проводится в Польше, Чехии, Словакии, а также силами США в Германии. В 2022 году за границей проводилась подготовка штабов бригад, а также подразделений уровня батальон, рота, артиллерийская батарея и батарея противовоздушной обороны.

"Кроме того, идет подготовка специалистов для использования иностранных образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках технической помощи. За год подготовлены около 10 тысяч в 17 странах", - отметил Громов.

Он добавил, что также с помощью партнеров проводится профессиональная подготовка "узких" специалистов – саперов, боевых медиков, передовых авиационных и артиллерийских наводчиков, водолазов, разведчиков, сержантского состава. За год на территории европейских стран такую подготовку прошли свыше 10 тысяч человек.

Ранее мы писали, что, по данным NYT, США хотят с нового года обучать вдвое больше украинских военных.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.