В первый день нового года начались 312-е сутки войны. Генштаб опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6 утра 1 января.

Сводка появилась в Фейсбуке.

По данным ведомства, за прошедшие сутки противник нанес 31 ракетных и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

Кроме того, враг запустил 13 иранских ударных БПЛА "Шахед-136". Все они уничтожены ВСУ.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. За минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа - Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильна, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясной Поляны Черниговской области; Нововасиловки, Винторовки, Уланово, Студенка, Ходыно, Горок, Искрисковщины, Краснополья на Сумщине и Уды, Стрелка, Алисовки, Красного, Старицы, Гатище, Волчанска, Терновой, Катериновки Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской области. И Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области и Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций украинских войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

На Авдеевском направлении обстреляны Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник не прекращает обстреливать Времовку, Большую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксирован огонь оккупантов по более чем 20 населенным пунктам. Среди них Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлены около 350 раненых военнослужащих РФ.

30 декабря прошлого года в Запорожской области потери врага составили до 160 раненых, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов. Информация о ликвидированных захватчиках пока уточняется.

В районе Лимана Второго Харьковской области враг ужесточил контрразведывательные меры. Проводит розыск проукраински настроенного населения.

Авиация ВСУ нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса, а украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БПЛА оккупантов.

Как пишет El Pais, война в Украине показала неготовность Запада к ведению длительных боевых действий.

По данным Офис генпрокурора, в Украине с начала войны погибли 450 детей.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.