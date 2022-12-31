За время войны в Украине пострадало 1 322 ребенка. Иллюстративное фото: "Страна"

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля по 31 декабря в нашей стране погибли 450 детей.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в телеграм-канале. 

Всего за время войны в Украине пострадало 1 322 ребенка. Больше всего в Донецкой области - 428.

Далее идут Харьковская (268), Киевская (117), Николаевская (81), Запорожская (80), Херсонская (77), Черниговская (68), Луганская (65), Днепропетровская (40).

"Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Также из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3 126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.

Офис генпрокурора назвал количество погибших детейОфис генпрокурора назвал количество погибших детей

Напомним, мы писали, что Киевская городская военная администрация подвела итоги 2022 года для Киева. Столица пережила 52 воздушные атаки, из-за обстрелов погибли 120 киевлян.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.