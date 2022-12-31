С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля по 31 декабря в нашей стране погибли 450 детей.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в телеграм-канале.

Всего за время войны в Украине пострадало 1 322 ребенка. Больше всего в Донецкой области - 428.

Далее идут Харьковская (268), Киевская (117), Николаевская (81), Запорожская (80), Херсонская (77), Черниговская (68), Луганская (65), Днепропетровская (40).

"Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Также из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3 126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.

Напомним, мы писали, что Киевская городская военная администрация подвела итоги 2022 года для Киева. Столица пережила 52 воздушные атаки, из-за обстрелов погибли 120 киевлян.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.