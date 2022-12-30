Киевская городская военная администрация подвела итоги уходящего 2022 года для Киева. Столица пережила 52 воздушные атаки, из-за обстрелов погибли 120 киевлян.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в телеграм-канале.

Ключевые цифры:

из-за обстрелов погибли 120 киевлян, среди них 5 детей, ранены 495 человек, в том числе 30 детей;

повреждены более 600 зданий;

город пережил 52 воздушные атаки;

За год звучали 638 сирен воздушной тревоги, общей продолжительностью 693 часа 49 минут, то есть, практически 29 суток.

"Столица Украины - это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще более мужественными. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять!" - сказал Сергей Попко, начальник КГВА.

Напомним, ночью 30 декабря Киевскую область атаковали дроны-шахиды. По данным главы Киевской ОВА, они метили по объектам энергетики, но предварительно попаданий нет. Силы ПВО сбили беспилотники.

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Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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